Çin Başbakanı: Çin'in Özel İşletmeleri Daha İyi Ortama Kavuşacak

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in özel işletmelerinin kalkınma için daha iyi bir ortama ve daha fazla alana kavuşacağını söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in özel işletmelerinin kalkınma için daha iyi bir ortama ve daha fazla alana kavuşacağını söyledi.

Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında konuşan Li, hükümetin piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaşmış bir iş ortamı geliştirmeye, her türlü mülkiyet biçimine sahip şirketlere eşit muamelede bulunmaya, işletmelerin mülkiyet haklarını ve girişimcilerin hak ve çıkarlarını hukuka uygun şekilde korumaya yönelik çalışmalarını hızlandıracağını dile getirdi.

Li, "Her türlü ticaret kuruluşu için eşit şartlı faaliyet alanı yaratacağız ve özel işletmelerin büyüyüp başarılı olmasını daha fazla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Li, süper büyüklüğe ve devasa talebe sahip piyasası sayesinde Çin'in özel girişimciler için büyük fırsatlar sunan çok sayıda yeni sektörü ve yeni yarış alanları olduğunu belirtti.

Li, Çin'in özel sektörün gelişimine olan bağlılığının net ve kararlı olduğunu vurguladı.

Kamu sektörünün kararlı şekilde pekiştirilip geliştirilmesi ve kamu dışı sektörün kararlı şekilde teşvik edilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi politikasının Çin'in temel ekonomik sisteminin önemli bir unsuru olduğunu hatırlatan Li, "Bu, geçmişte değişmemiş ve gelecekte de değişmeyecek uzun dönemli bir politikadır" dedi.

Li özel girişimcilere girişimcilik ruhunu ileri taşıma ve güveni sağlamlaştırma çağrısı da yaptı.