Çin Başbakanı: Çin'in Kovid-19'a Müdahalesi Son Derece Etkili Sonuçlar Verdi

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in Kovid-19 müdahalesine yönelik strateji ve önlemlerinin tamamen doğru olduğunu ve son derece etkili sonuçlar verdiğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in Kovid-19 müdahalesine yönelik strateji ve önlemlerinin tamamen doğru olduğunu ve son derece etkili sonuçlar verdiğini söyledi.

Li, Pazartesi günü basın toplantısında yaptığı açıklamada nüfusu son derece kalabalık bir ülke olan Çin'in, Kovid-19 müdahalesinde sorunsuz bir geçiş gerçekleştirmesinin ve normal ekonomik ve sosyal düzene geri dönmesinin iki aydan az sürdüğünü, bunun gerçekten kayda değer olduğunu vurguladı.

Virüsün bulaşmasına yönelik risklerin halen mevcut olduğunu kaydeden Li, Çin'in gelişen salgın durumunu takip etmeye, erken uyarı ve tahmine yönelik kapasitesini artırmaya devam edeceğini dile getirdi.

Li, her düzeyde tıp ve sağlık sistemlerini güçlendirmeye, yeni aşı ve ilaçların geliştirilmesini hızlandırmaya ve uluslararası toplumla iletişim ve işbirliğini sürdürmeye yönelik çaba gösterileceğini sözlerine ekledi.