Çin Başbakanı: Çin'in Gıda Güvenliği Garanti Altında

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in gıda güvenliğinin bir bütün olarak iyi şekilde garanti altına alındığını ve Çin'in, 1,4 milyarlık halkının karnının her daim tok olmasını sağlayacağını söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in gıda güvenliğinin bir bütün olarak iyi şekilde garanti altına alındığını ve Çin'in, 1,4 milyarlık halkının karnının her daim tok olmasını sağlayacağını söyledi.

Li Pazartesi günkü basın toplantısında, Çin'deki yıllık tahıl üretiminin sekiz yıldır 650 milyon tonun altına inmediğini söyledi.

Li, Çin'in iki temel faktör olan ekilebilir arazi ve tohuma odaklanarak ülkenin tahıl üretim kapasitesini daha da artıracağını kaydetti.

Çiftçileri daha fazla tahıl üretmeye teşvik eden Li, hükümetin tahıl üretimini destekleyen politikalarının azalmayacağını, daha da çok artacağını ifade etti.