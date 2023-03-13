Çin Başbakanı: Çin Dışa Açılmayı Daha da İlerletecek

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin bu yıl yüksek standartlı uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak dışa açılmayı daha da ilerleteceğini, daha iyi bir iş ortamı ve hizmetlerle dünyaya kapılarını daha geniş bir şekilde açacağını söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin bu yıl yüksek standartlı uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak dışa açılmayı daha da ilerleteceğini, daha iyi bir iş ortamı ve hizmetlerle dünyaya kapılarını daha geniş bir şekilde açacağını söyledi.

Li Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, bu yılın Çin'in sadece kalkınmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dünyayı da etkileyen reform ve dışa açılmasının 45. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Çin Başbakanı, Çin ana karasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların 2022 yılında 189 milyar ABD dolarını aşarak rekor seviyeye ulaştığı göz önüne alındığında, Çin'in küresel yatırım için tercih edilen bir yer olmaya devam ettiğini söyledi.

Li, dışa açılmanın Çin'in temel bir devlet politikası olduğunu ve dış ortam nasıl gelişirse gelişsin Çin'in bu politikayı sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Çin Başbakanı, Çin'in pazarını dünyaya açması, kalkınma fırsatlarını paylaşması için önemli bir adım olan ve her yıl düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın pandemiye rağmen beş yıldır üst üste düzenlendiğini ifade etti. Geçen yıl fuara 127 ülke ve bölgeden 2.800'den fazla işletme katılmıştı.

Bu durumun açık ve büyük bir Çin pazarının dünyanın dört bir yanından şirketler için büyük fırsatlar sunduğunun bir kanıtı olduğunu söyleyen Li, Çin'in dünyanın her yerinden yatırımcıları memnuniyetle ağırladığını da belirtti.