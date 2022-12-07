Çin Başbakanı, Büyük Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Başkanlarıyla '1+6' Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleyecek

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın yedinci "1+6" Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, 8-9 Aralık tarihlerinde Anhui eyaletine bağlı Huangshan şehrinde düzenleyeceğini söyledi.

Sözcü, Çin Başbakanı'nın; Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreteri Mathias Cormann ve Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Klaas Knot ile biraraya geleceğini söyledi.

Mao, "Küresel Ortak Kalkınma için Çok Taraflı İşbirliğini Güçlendirme" teması altında gerçekleşecek olan toplantıda, katılımcıların açık bir dünya ekonomisi inşa etmek, küresel ekonomik toparlanmayı ve büyümeyi hızlandırmak, Çin'in reformları derinleştirme ve dışa açılma yoluyla dünya ekonomisine enerji verme taahhüdü gibi konularda görüşmelerde ve fikir alışverişlerinde bulunacaklarını ifade etti.