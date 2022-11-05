Çin Başbakanı, Almanya ile İki Tarafa da Yarar Sağlayan İşbirliğinin Geliştirilmesi İçin Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Cuma günü Beijing'de konuk Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Çin'in Almanya ile ilişkilere büyük önem verdiğini ifade eden Li, Çin'in, Çin-Almanya ilişkilerinin karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde istikrarlı ve sağlam gelişimini desteklemek ve daha da hızlandırmak, dünya çapındaki ekonomiye daha fazla ivme kazandırmak, bölgesel ve küresel barış ve istikrarı daha iyi korumak için Alman tarafı ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Li, ekonomik ve ticari işbirliğinin ikili ilişkilerin temel taşını oluşturduğunu, Çin'in ticaret ve yatırım, imalat ve Kovid-19 mücadelesi gibi alanlarda Almanya ile işbirliğini güçlendirmeye, iklim değişikliği konusunda harekete geçmek amacıyla bir işbirliği mekanizması konusunda çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Scholz, Almanya'nın ayrışmayı savunmadığını ve Almanya'nın Kovid-19'un etkisinin üstesinden gelmek, işbirliğini artırmak ve ikili ilişkilerin gelişimini daha da ilerletmek için personel değişimini kolaylaştırmak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

İki taraf, Ukrayna krizinin de aralarında olduğu ortak endişe duyulan uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunarak dünya barışını ve bölgesel istikrarı korumak için çaba gösterme sözü verdi.

Li, basınla görüşmesinde mevcut koşullarda Çin ve Almanya'nın stratejik karşılıklı güveni güçlendirmesi, çift taraflı açılıma bağlı kalması, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, ikili ilişkileri ilerletmesi ve uluslararası ilişkilerin ve dünya ekonomisinin istikrarını desteklemek için Çin-Almanya ilişkilerinin istikrarını kullanması gerektiğini söyledi.

İki tarafın çeşitli alanlarda bilgi alışverişini ve iletişimi artırmayı ve önemli projelerde işbirliğini desteklemeyi kabul ettiğini kaydeden Li, "Çin ve Almanya'nın farklılıklardan çok daha fazla ortak çıkarları var" dedi.

Çin'in dışa açılmada tercih edilen bir yer ve yabancı yatırımlar için sıcak bir hedef haline gelmek amacıyla piyasa odaklı ve hukuka dayalı bir uluslararası iş ortamını teşvik etmeye devam edeceğini söyleyen Li, dünyanın her yerinden şirketlerin Çin'e yatırım yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Scholz, Almanya'nın Çin ile samimi diyaloglar kurmaya, karşılıklı güveni artırmaya, kritik öneme sahip alanlarda işbirliğini genişletmeye, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla işbirliği mekanizmasının kurulmasını desteklemeye, gıda güvenliği, ekolojik çevre ve enerji güvenliğindeki zorlukları ortaklaşa ele almaya ve dünya barışını ve istikrarını korumak için olumlu çabalar sarf etmeye hazır olduğunu söyledi.