Çin Başbakanı: 2023 Gsyih Büyüme Hedefine Ulaşmak İçin İki Kat Çaba Göstermeliyiz

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in mevcut yüksek ekonomik üretim tabanına göre 2023 yılında yüzde 5 civarında gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hedefini tutturmanın kolay bir görev olmadığını ve çabaların iki katına çıkarılmasını gerektirdiğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in mevcut yüksek ekonomik üretim tabanına göre 2023 yılında yüzde 5 civarında gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hedefini tutturmanın kolay bir görev olmadığını ve çabaların iki katına çıkarılmasını gerektirdiğini söyledi.

Pazartesi günü Çin'in en üst yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun tamamlanmasından sonra basın toplantısında konuşan Li, ekonomik büyümenin istikrara kavuşturulmasının, birçok belirsizlik ve istikrarsızlık faktörü dikkate alındığında bu yıl sadece Çin için değil, aynı zamanda dünyadaki tüm ülkeler açısından zorlu bir görev olduğunu dile getirdi.

Li, Çin'in, istikrara öncelik vermek ve istikrarı korurken ilerlemeyi gözetmek yönündeki genel ilkelerine riayet edeceğini ve ülkenin genel ekonomik performansında bir dönüşüm hamlesi gerçekleştirmek için çalışacağını ifade etti.

İstikrar konusunda, büyüme, istihdam ve fiyat istikrarının sağlanmasına öncelik verileceğini kaydeden Li, ilerleme peşinden gitmenin anahtarının, yüksek kaliteli kalkınmada yeni gelişimler göstermek olduğunu belirtti.

Çin'in makro politikalarının devreye sokulması, talebin artırılması, reform ve inovasyonun ilerletilmesi ve risklerin önlenip etkisiz hale getirilmesi konusunda bir dizi politika karmasından iyi yararlanacağını vurgulayan Li, ülkenin uygulama sırasında bu politikaları zenginleştireceğini, uygun ayarlamalar yapacağını ve iyileştireceğini sözlerine ekledi.

Li, büyük bir pazar, komple bir endüstriyel sistem, zengin insan kaynakları, kalkınmaya yönelik sağlam bir temel ve en önemlisi kayda değer kurumsal dayanıklılık gibi birçok avantajın Çin'in kalkınmasına destek verdiğini vurguladı.

Çin ekonomisinin son iki ayda istikrara kavuşup hız kazanmakta olduğunu ve bazı uluslararası kuruluşların Çin'in bu yılki ekonomik büyümesine yönelik beklentilerini yükselttiği hatırlatan Li, ülkenin ekonomisine olan güveninin tam olduğunu söyledi.