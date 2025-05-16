Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Rusya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Rusya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
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Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Yangtze Nehri'nin üst ve orta kesimleri ile Volga Federal Bölgesi arasındaki İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak ve Çin-Rusya Hükümetlerarası Komisyonu Başkanlar Toplantısı için Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret 19-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çin'in Yangtze Nehri'nin üst ve orta kesimleri ile Volga Federal Bölgesi arasındaki İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı ve Çin'in kuzeydoğusu ile Rusya'nın Uzak Doğu ve Baykal Bölgesi'nin İşbirliği ve Kalkınmasına ilişkin Çin-Rusya Hükümetlerarası Komisyonu Başkanlar Toplantısı için 19-22 Mayıs tarihleri arasında Rusya'ya ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün cuma günü yaptığı açıklamaya göre, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Zhang, Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Başkanlık Temsilcisi Igor Komarov ve Uzak Doğu Federal Bölgesi Başbakan Yardımcısı ve Başkanlık Temsilcisi Yuriy Trutnev'in daveti üzerine söz konusu yerlere ziyaretler gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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