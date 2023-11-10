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Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, AB Komisyon Üyesi ile Görüştü

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Zhang Guoqing, başkent Beijing'de Avrupa Birliği'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton ile bir araya geldi, 10 Kasım 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)