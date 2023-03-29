Çin Başbakan Yardımcısı: Yüksek Nitelikli Kalkınma Yabancı Şirketlere Daha Geniş İmkanlar Sunacak

GUANGZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in ivme kazanmış inovasyon, koordineli kentsel, kırsal ve bölgesel kalkınma, genişletilmiş tüketim ve iyileştirilmiş endüstrilerle özdeşleşen yüksek kaliteli kalkınmasının, yabancı şirketlere gelişme için daha geniş...

GUANGZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in ivme kazanmış inovasyon, koordineli kentsel, kırsal ve bölgesel kalkınma, genişletilmiş tüketim ve iyileştirilmiş endüstrilerle özdeşleşen yüksek kaliteli kalkınmasının, yabancı şirketlere gelişme için daha geniş imkanlar sunacağını belirtti.

Salı günü "Çin'e Yatırım Yılı" etkinliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada He, Çin'in, yüksek standarda sahip dışa açılım politikasını kararlılıkla ilerleteceğini kaydetti. He, Beijing'in yabancı şirketler için destekleyici politikalar uygulayacağını ve sağlam bir iş ortamı yaratmaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Çin'in yabancı yatırım politikasını değiştirmeyeceğini ve ülkeye yatırım çekmek için daha fazla çaba sarf edeceğini belirtti.

Ülkenin değişmeyen sağlam ekonomik temellerinin önemini vurgulayan He, ekonomide belirgin bir iyileşme yaşandığını ve çeşitli büyüme yanlısı politikaların yürürlüğe girdiğini ifade etti.

He, "Yabancı şirketler için Çin'deki yatırımları arttırmanın tam zamanı" dedi.