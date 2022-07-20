Çin Başbakan Yardımcısı Sun: Çin Kovid'le Mücadeleyi Gevşetmiyor - Haberler

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Çin Başbakan Yardımcısı Sun: Çin Kovid'le Mücadeleyi Gevşetmiyor

Xinhua - Güncel
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Çin Başbakan Yardımcısı Sun: Çin Kovid'le Mücadeleyi Gevşetmiyor

SHİJİAZHUANG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, ülkedeki Kovid-19'a yönelik son müdahale protokollerinin, gardını indirmeyi değil, önleme ve kontrol önlemleri alma ve boşlukları düzeltmede daha hassas davranmayı gerektirdiğini söyledi.

SHİJİAZHUANG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, ülkedeki Kovid-19'a yönelik son müdahale protokollerinin, gardını indirmeyi değil, önleme ve kontrol önlemleri alma ve boşlukları düzeltmede daha hassas davranmayı gerektirdiğini söyledi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Sun, eyaletin salgın önleme ve kontrol önlemlerini kontrol etmek için Pazartesi-Salı günü Hebei eyaletindeki teftişi sırasında açıklamalarda bulundu. Sun, ülkesinin dinamik sıfır-Kovid politikasına tavizsiz bir şekilde bağlı kaldığını yineledi ve pandeminin kontrol altına alınmasını, ekonominin istikrara kavuşmasını ve güvenli kalkınmayı sağlamak amacıyla salgınları en kısa sürede ve minimum maliyetle ele almak için hızlı müdahale gereksiniminin altını çizdi. Sun, görece uzun bir süre boyunca toplum düzeyinde sıfır enfeksiyon seviyesini koruduğu için Hebei'ye övgüde bulundu ve yerel makamlardan tetikte olmalarını ve toplum düzeyindeki herhangi bir salgını zamanında ve kararlı bir şekilde yok etmelerini istedi.

Xinhua / Güncel

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