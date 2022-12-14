Çin Başbakan Yardımcısı Sun, Beijing'deki Salgın Kontrol Çalışmalarını Denetledi Güncel Haberler BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan (ortada), Çin'in başkenti Beijing'deki Jianguomen toplum sağlığı hizmet merkezini denetliyor, 13 Aralık 2022. BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan (ortada), Çin'in başkenti Beijing'deki Jianguomen toplum sağlığı hizmet merkezini denetliyor, 13 Aralık 2022. Başbakan Yardımcısı Sun Salı günü, Kovid-19 önleme ve kontrolünü optimize etmek için çeşitli önlemleri titizlikle uygulamanın ve ülkenin Kovid-19 müdahale aşamalarının sorunsuz geçişini sağlamanın önemini vurguladı. Sun bu açıklamayı, Beijing'deki salgın kontrol çalışmalarını teftişi sırasında yaptı. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Başbakan Yardımcısı Sun, Beijing'deki Salgın Kontrol Çalışmalarını Denetledi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.