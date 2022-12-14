Çin Başbakan Yardımcısı Sun, Beijing'deki Salgın Kontrol Çalışmalarını Denetledi
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BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan (ortada), Çin'in başkenti Beijing'deki Jianguomen toplum sağlığı hizmet merkezini denetliyor, 13 Aralık 2022.
BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan (ortada), Çin'in başkenti Beijing'deki Jianguomen toplum sağlığı hizmet merkezini denetliyor, 13 Aralık 2022.
Başbakan Yardımcısı Sun Salı günü, Kovid-19 önleme ve kontrolünü optimize etmek için çeşitli önlemleri titizlikle uygulamanın ve ülkenin Kovid-19 müdahale aşamalarının sorunsuz geçişini sağlamanın önemini vurguladı.
Sun bu açıklamayı, Beijing'deki salgın kontrol çalışmalarını teftişi sırasında yaptı. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel