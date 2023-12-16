Çin Başbakan Yardımcısı, Rus Mevkidaşı ile Enerji İşbirliği Toplantısına Eş Başkanlık Yaptı
BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang (sağda), Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Rusya Enerji İşbirliği Komitesi'nin 20. toplantısına eş başkanlık yaptı,
BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang (sağda), Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Rusya Enerji İşbirliği Komitesi'nin 20. toplantısına eş başkanlık yaptı, 15 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)