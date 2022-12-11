Çin Başbakan Yardımcısı, Özbekistan Başbakanı ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te biraraya geldi, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Cai Guodong/Xinhua)

TAŞKENT, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cuma günü Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüştü.

Hu, Aripov'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e iletmesini istedi ve Aripov'a Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin büyük başarıları ile geniş kapsamlı önemi hakkında bilgi verdi.

Hu, iki ülke liderinin bu yıl iki kez biraraya geldiğini ve ikili işbirliğini derinleştirme konusunda geniş bir fikir birliğine vararak Çin-Özbekistan kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesine yönelik rotayı çizdiğini söyledi.

Hu, Çin'in, iki ülke liderinin üzerinde uzlaştığı önemli başlıkları hayata geçirmek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmek ve kalkınma fırsatlarını paylaşmak için Özbekistan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin'in, ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan toplumu vizyonunu hayata geçirmek için de Özbekistan ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Hu; karşılıklı olarak sağlam desteği artırmak, iki ülke arasındaki kalkınma stratejilerinin kenetlenmesini güçlendirmek, ikili ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini genişletmek, iki taraf arasında kurulan bağlantıların güçlü biçimde ilerlemesini sağlamak, Avrasya kıtalararası ulaşım koridorlarını iyileştirmek, enerji işbirliğini daha da geliştirip tarımsal işbirliğinin potansiyelinden yararlanmak gibi hedefler için de ortak çaba gösterme arzusunda olduklarını belirtti.

Aripov, iki ülke liderinin kurduğu karşılıklı güvene dayalı dostane ilişkinin, karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğini geliştirmede hayati bir rol oynadığını söyledi.

Özbekistan'ın, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Aripov, Çin ile ticaret, yatırım, ulaşım, enerji, altyapı, kültür, halklar arası ve yerelden yerele alışveriş gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu ile diğer bağlantı projelerini iki ülke ve bölgedeki halklara fayda sağlayacak şekilde ilerletme arzusunda olduklarını söyledi.

Görüşmelere Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hocayev de katıldı.

Hu aynı gün içerisinde, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Bakanı Cemşid Kuçkarov ile de bir araya gelerek yoksulluğun azaltılması ve diğer alanlarda işbirliği için görüş alışverişinde bulundu.