Çin Başbakan Yardımcısı, Özbek Mevkidaşıyla Görüştü

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Salı günü Beijing'de Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koşgarov ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Salı günü Beijing'de Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koşgarov ile bir araya geldi.

Liu, iki ülke liderinin vardığı mutabakatı tam olarak uygulamak ve Çin-Özbekistan ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarmak için Çin'in Özbekistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede gelen talep üzerine, Çin'in yoksulluğun giderilmesi alanındaki başarıları ve deneyimini anlatan Liu, ülkesinin bu alanda işbirliğini güçlendireceğini ve yoksulluğun küresel anlamda giderilmesi hedefine ulaşılmasına destek vereceğini ifade etti.

Koşgarov ise Özbekistan'ın Çin'in yoksulluğun giderilmesi ve kalkınma alanlarındaki deneyimlerinden yararlanmaya ve Çin ile çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunu belirtti.