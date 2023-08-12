Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, sel felaketinden etkilenen bölgelerde sağlık ve tarımsal üretim konusunda çaba gösterilmesi çağrısında bulundu

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, son sel felaketinden etkilenen bölgelerde sağlık, salgın hastalıkların önlenmesi ve tarımsal üretimin yeniden tesis edilmesi konularında çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Liu, sellerin ardından büyük salgın hastalıkların patlak vermemesinin ve yıl boyunca bol hasat elde edilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, son sel felaketinden etkilenen bölgelerde sağlık, salgın hastalıkların önlenmesi ve tarımsal üretimin yeniden tesis edilmesi konularında çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi de olan Liu bu açıklamaları Cuma günü Hebei ve Beijing'de selden etkilenen köyleri ziyaret ettiği inceleme gezisi sırasında yaptı.

Liu, sellerin ardından büyük salgın hastalıkların patlak vermemesinin ve yıl boyunca bol hasat elde edilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sonbahar tahıl mahsulü verimi için çok önemli bir döneme girildiğini söyleyen Liu, çiftçilerin yerel koşullara göre mahsul üretimine devam etmeleri için derhal harekete geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Liu, ilgili birimlerin destekleri artırmaları, tarımsal afet yardım fonlarını etkili bir şekilde kullanmaları ve etkilenen bölgelerin tarımsal üretime hızla devam etmesine yardımcı olmak için kredi ve sigorta taleplerini karşılama hizmetlerini güçlendirmeleri gerekliliğini vurguladı.

Liu, yüksek sıcaklıklar göz önüne alındığında, insanların sağlığını korumak için salgın önleme tedbirlerinin de sel kontrolü ve yardımının önemli bir parçası olarak ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.