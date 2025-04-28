Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong'dan Shanghai İşbirliği Örgütü'ne Sağlık İşbirliği Çağrısı

Xİ'AN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelere sağlık sektöründe işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı.

Liu, pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Liu, sağlık sektörünün örgüt işbirliği için önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu Shanghai İşbirliği Örgütü'ne özgü bir sağlık topluluğu inşa etme vizyonunun, üye ülkelere tatbiki işbirliğini derinleştirme konusunda önemli bir kılavuz işlevi gördüğünü söyledi.

Liu, halk sağlığı güvenliğinin ortaklaşa korunması, hastalık önleme ve kontrol teknolojilerine ilişkin etkileşimlerin derinleştirilmesi, tıp bilimi ve teknoloji işbirliğinin ilerletilmesi ve geleneksel tıbbın korunması, yenilenmesi ve geliştirilmesinin teşvik edilmesi konularında verimli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Liu, sağlık sektörünün gelişimini ortaklaşa teşvik etmek ve açıklık ve yenilik yoluyla tıp bilimi ve teknolojisinde ilerleme sağlamak üzere ilgili tarafların tatbiki işbirliğine odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Liu, halklar arası etkileşimin güçlendirilmesi ve çok taraflılığın desteklenmesinin de önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açılışa video bağlantısı ile katılırken, Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev de törende bir konuşma yaptı.

Liu, açılış töreni öncesinde önemli uluslararası temsilcilerle bir araya geldi.