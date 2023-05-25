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Çin Başbakan Yardımcısı: Küresel Ticaret ve Yatırım İçin Uluslararası Toplumla Çalışmaya Hazırız

Çin Başbakan Yardımcısı: Küresel Ticaret ve Yatırım İçin Uluslararası Toplumla Çalışmaya Hazırız

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BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek, ticareti teşvik etmek ve yatırım işbirliğine yönelik itici güçleri harekete geçirmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek, ticareti teşvik etmek ve yatırım işbirliğine yönelik itici güçleri harekete geçirmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, bu açıklamaları Çarşamba günü 2023 Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi'nin açılış konuşmasında dile getirdi.

He, zirvenin bu yıl yeniden düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Başbakan yardımcısı, Çin'in artık dünyanın ekonomik toparlanmasında ve uluslararası ticaret ve yatırımda bir kesinlik ve istikrar gücü haline geldiğini, Çin'in kendi gelişimi yoluyla dünya için daha fazla fırsat yaratacağını belirtti.

He, uluslararası ticaret ve yatırımı hızlandırmak ve küresel ekonomik toparlanmaya güçlü bir ivme kazandırmak için küresel toplumun birlikte çalışacağını umduğunu da dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Güncel Haberler

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