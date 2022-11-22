Çin Başbakan Yardımcısı Kovid-19 Salgınına Karşı Acil Önlem Alınması Gerektiğini Vurguladı

CHONGQİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, mevcut Kovid-19 salgınını gecikmeden kontrol altına almak için acil önlem alınmasının öneminin altını çizdi.

Sun bu sözleri Pazartesi günü, yerel Kovid-19 önleme ve kontrol çalışmalarına yol göstermek amacıyla Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ni teftişinde söyledi.

Sun pandemi karşısında ekonomik ve toplumsal kalkınmaya ve halkın refahına mümkün olan en güçlü kalkanı oluşturacak şekilde virüsün bulaşma zincirini kırmak ve virüsün yayılmasını daha hızlı kontrol altına almak için acil, azimli ve kararlı önlemler alınmasını istedi.

Enfeksiyonlar hala yükselişte olduğu için Chongqing'deki Kovid-19 durumu karmaşıklığını ve ciddiyetini koruyor. Sun, bilime dayalı ve kesin bir Kovid-19 mücadelesi yapılmasını isteyerek bunun önleme ve kontrol çalışmalarını daha iyi bir düzeye getirmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Sun sahada yapılan epidemiyolojik araştırmalar ve risk bölgelerinin kategorilere ayrılması bakımından da kesin önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek insanların temel yaşamlarını ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasını garanti etmek, kilit alanların yönetim ve sağlık izlemesini pekiştirmek ve sorunsuz trafik ile endüstri ve tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesinin garanti edilmesi için çaba sarf edilmesini istedi.