Çin Başbakan Yardımcısı Kovid-19'la Mücadeleyi Optimize Etmenin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan Çarşamba günü, ülkenin Kovid-19'la mücadelesini sürekli optimize etmesinin önemini vurguladı.

Sun bu açıklamayı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nda uzmanların salgın kontrol önlemlerinin iyileştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerini dinlediği toplantıda yaptı.

Sun, son üç yılda, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin her zaman insanların sağlığına ve güvenliğine öncelik verdiğini ve virüsle baş etmek için tutarlı bir strateji benimseyip esnek önlemler alarak Kovid-19 durumunun belirsizlikleriyle etkili bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Virüsün Omicron varyantının patojenliğinin zayıfladığını, daha fazla insanın aşılandığını ve virüsü kontrol altına alma deneyiminin arttığını belirten Sun; ülkenin yeni bir durumla, salgın önleme ve kontrolünde yeni görevlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sun, Kovid-19'la mücadele çabalarını daha fazla optimize etme, teşhis, test, tedavi ve karantina önlemlerini iyileştirme, başta ileri yaştakiler olmak üzere tüm nüfusun bağışıklığını güçlendirme, ilaçların ve diğer tıbbi kaynakların hazırlanmasını hızlandırma çağrısı yaptı.