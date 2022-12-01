Çin Başbakan Yardımcısı Kovid-19 ile Mücadelede Uzman Görüşlerini Dinledi Güncel Haberler BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu'nda uzmanların, salgın kontrol önlemlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dinliyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua) BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu'nda uzmanların, salgın kontrol önlemlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dinliyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Aralık Güncel Haberler

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