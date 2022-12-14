Çin Başbakan Yardımcısı, Kovid-19 ile Mücadele Aşamaları Arasında Sorunsuz Geçiş Sağlanmasının Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 önleme ve kontrolünü en uygun hale getirmek ve ülkenin Kovid-19 ile mücadele aşamaları arasında sorunsuz geçişi sağlamak amacıyla çeşitli tedbirlerin titizlikle uygulanmasının önemini vurguladı.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 önleme ve kontrolünü en uygun hale getirmek ve ülkenin Kovid-19 ile mücadele aşamaları arasında sorunsuz geçişi sağlamak amacıyla çeşitli tedbirlerin titizlikle uygulanmasının önemini vurguladı.

Sun, Beijing'deki salgın kontrol çalışmalarının teftişi sırasında açıklamalarda bulundu. Çin Başbakan Yardımcısı, insanların sağlığını korumak ve ciddi vakaları önlemek amacıyla, işin önceliğinin enfeksiyonları önlemekten tıbbi tedaviye kaydırılması gerektiğini söyledi.

Sun, insanları ve çıkarlarını ön planda tutma ilkesinin devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çin Başbakan Yardımcısı Kovid-19 ile mücadeleyi ekonomik ve sosyal kalkınma ile etkin bir şekilde koordine etme ihtiyacını da vurguladı.

Sun, teftişini Beijing'deki yeni enfeksiyonlar hızla artarken gerçekleştirdi. Ancak vakaların büyük bölümü semptom göstermeyen ve hafif vakalardan oluşuyordu. Hastanelerde, çoğu altta yatan başka sağlık sorunları bulunan 50 ciddi ve kritik vaka bulunuyor.

Çin Başbakan Yardımcısı, şu anda acil görevin, şehirde yaşayanların tıbbi hizmetlere ve ilaçlara erişimini sağlamayı desteklemek olduğunu söyledi.

Sun, Beijing'de ateşi olanların yattığı mevcut 303 adet klinikle birlikte geçici hastanelerde bu tür daha fazla klinik kurulması ve tüm ateş kliniklerinde sağlık personeli sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Çin Başbakan Yardımcısı, yaşlıların, çocukların, altta yatan başka rahatsızlığı olan hastaların, hamile kadınların, hemodiyaliz hastalarının ve diğer hassas grupların daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Sun, tıbbi kurumların hastaları Kovid-19 hastası olsun ya da olmasın tedavi etmesi gerektiğini ifade etti.

Çin Başbakan Yardımcısı, ilaç ve test kitlerinin üretimi ve tedarikinin hızlandırıldığını söyleyerek genel olarak talebi karşılayabildiklerini sözlerine ekledi.

Sun, "Ülke genelinde kaynakları seferber etme sisteminin avantajı sayesinde bu Kovid-19 zirvesini kesinlikle aşabiliriz" dedi.