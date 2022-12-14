Çin Başbakan Yardımcısı İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TAHRAN, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Salı günü İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile biraraya geldi.

Hu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in samimi selamlarını ve en iyi dileklerini Reisi'ye iletti ve İran Cumhurbaşkanı'na Ekim ayında düzenlenen Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin büyük başarıları ve geniş kapsamlı önemi hakkında bilgi verdi.

Hu, Xi ve Reisi'nin, Temmuz ayında bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve Eylül ayında Çin ve İran arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda önemli fikir birliğine vardıkları bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çin'in İran'la ilişkilerine stratejik bir perspektiften baktığını ve kapsamlı stratejik ortaklıklarını geliştirme kararlılığından vazgeçmeyeceğini söyleyen Hu, Çin'in, İran'ı dış müdahaleye karşı çıkması ve egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruması konusunda kararlı bir şekilde desteklediğini sözlerine ekledi.

Hu, Çin'in iki liderin vardığı önemli fikir birliğini ciddiyetle uygulama, Çin ve İran arasındaki kapsamlı işbirliği planının uygulanmasını ilerletmek için ortak çaba gösterme ve uygulamaya dönük ikili işbirliğinde yeni ilerleme sağlama yolunda İran'la çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Reisi ise, İran ve Çin'in geleneksel dostluğa sahip olduğunu ve ikili ilişkilerin stratejik anlamının çok önemli olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, uluslararası ve bölgesel görünümdeki değişim nasıl olursa olsun, İran'ın iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye kararlı bir şekilde bağlı kalacağını kaydetti.

Reisi ayrıca, Çin'in her zaman güvenilir bir ortağı olan İran'ın, birbirinin temel çıkarları ve temel endişelerini ilgilendiren konularda birbirini sağlam bir şekilde desteklemeye, ikili kapsamlı işbirliği planını aktif olarak uygulamaya, çok yönlü işbirliğini sürekli olarak ilerletmeye ve bu işbirliğiyle daha başarılı sonuçlar elde etmeye hazır olduğunu söyledi.

Aynı gün Hu, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile de görüşmelerde bulunarak, Çin ile İran arasındaki kapsamlı işbirliği planının uygulanması ve ikili pratik işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişi yaptı.