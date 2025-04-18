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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Görüştü
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yaptığı görüşmede, Çin pazarının yatırım ve tüketim potansiyelini vurguladı. Huang, Çin'in Nvidia için önemli bir pazar olduğunu belirterek işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, başkent Beijing'de Nvidia Başkanı ve CEO'su Jensen Huang ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Çin pazarının büyük bir yatırım ve tüketim potansiyeline sahip olduğunu ve endüstriyel dönüşüm ve güncellemenin hızlandığını söyledi.

He, Çin pazarının yeni teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm serisi için en iyi uygulama senaryosu olduğunu ve yabancı sermayeli işletmelerin yatırım ve ticaret yapmaları için her zaman verimli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

He, Nvidia da dahil olmak üzere daha fazla ABD sermayeli şirketin Çin pazarından derinlemesine yararlanıp endüstriyel avantajlarını ve yeteneklerini Çin'de tam olarak ortaya koyarak küresel rekabette üstünlük kazanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Huang ise Çin'in ekonomik beklentileri konusunda iyimser olduklarını kaydederek Çin pazarındaki varlıklarını derinleştirmeye devam etmeye ve ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik konusunda aktif rol oynamaya istekli olduklarını söyledi.

Huang perşembe günü ayrıca Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile de bir araya geldi.

Huang, görüşme sırasında Çin'in Nvidia için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak Çin'le işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Huang'ın üç ay içinde Beijing'e yaptığı ikinci ziyaret, ABD hükümetinin Nvidia'nın en popüler çiplerinden olan H20 yapay zeka çipinin kilit öneme sahip pazarı olan Çin'e ihracatını sınırlamasının ardından gerçekleşti.

Basında çıkan haberlere göre, Nvidia hisseleri bu yıl yüzde 22, çarşamba günüyse yüzde 7 değer kaybetti. Çarşamba günü, Nvidia'nın Çin'e ihracata getirilen yeni kısıtlamaların kendisine milyarlarca dolara mal olacağı uyarısında bulunmasının ardından ABD hisse senetleri de düşüş sergiledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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