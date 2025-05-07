Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İsviçre ve Fransa'ya Ziyaret Gerçekleştirecek

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İsviçre hükümetinin daveti üzerine ülkeye ziyaret düzenleyecek. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, 12-16 Mayıs tarihlerinde ise Fransa'yı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada He'nin İsviçre ziyareti sırasında İsviçreli liderler ve ilgili taraflarla temaslarda bulunacağını söyledi.

He ayrıca, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu en üst düzey yetkili olarak, ABD'nin bu konudaki en üst düzey yetkilisi olan Hazine Bakanı Scott Bessent ile İsviçre'de bir araya gelecek.

He, Fransa ziyareti sırasında ise 10. Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yapacak.