Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere'yi Ziyaret Ediyor
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere hükümetinin davetiyle 8-13 Haziran tarihleri arasında İngiltere'ye ziyarette bulunacak. Bu süreçte, ABD ile Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizmasının ilk toplantısı yapılacak.
BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi He Lifeng, İngiltere hükümetinin daveti üzerine 8-13 Haziran tarihleri arasında İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, He'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca ABD tarafıyla Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel