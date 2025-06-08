Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere'yi Ziyaret Ediyor

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere'yi Ziyaret Ediyor
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere hükümetinin davetiyle 8-13 Haziran tarihleri arasında İngiltere'ye ziyarette bulunacak. Bu süreçte, ABD ile Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizmasının ilk toplantısı yapılacak.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi He Lifeng, İngiltere hükümetinin daveti üzerine 8-13 Haziran tarihleri arasında İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, He'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca ABD tarafıyla Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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