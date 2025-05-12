Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, DTÖ'ye Destek Verdiklerini Açıkladı

CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) küresel ticarette istikrar sağlayıcı işlevini yerine getirmesi ve küresel sorunların çözüme kavuşturulmasına daha fazla katkıda bulunmasına yönelik desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

He, pazar günü DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile Cenevre'de bir araya geldi. He, merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sisteminin, uluslararası ticaretin temel taşı olduğunu ve küresel ekonomik yönetişimde önemli rol oynadığını ifade etti.

He tüm taraflara, farklılık ve anlaşmazlıkları DTÖ çerçevesinde eşit bir zeminde diyalog yoluyla çözüme kavuşturma, ortaklaşa olarak çok taraflılık ve serbest ticareti destekleme ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz şekilde işlemesi için çaba gösterme çağrısı yaptı.

He, DTÖ'nün gelişmekte olan üye ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya ve örgütün reformuna kapsamlı ve derin şekilde katılmaya devam edeceklerini belirtti.

Aynı zamanda Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu en üst düzey yetkili olan He, hafta sonu Cenevre'de düzenlenen üst düzey Çin-ABD ekonomik ve ticari toplantısı hakkında Okonjo-Iweala'ya bilgi verdi.

Okonjo-Iweala ise mevcut küresel ekonomik ve ticari büyümenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek DTÖ üyelerinin, açık ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini savunmak ve uluslararası ticaret konularında diyalog ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra ticaret verimliliğini artırmak ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla ticaretin serbestleştirilmesini kolaylaştırmada DTÖ'nün daha büyük rol oynamasını sağlamak üzere birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.