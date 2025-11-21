Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng Dış Ticarette Kalite ve Etkinlik İhtiyacını Vurguladı

Güncelleme:
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, dış ticaretin kalitesini artırmak için ulusal pazar engellerinin kaldırılmasını ve yeni iş modellerinin desteklenmesini istedi. Ayrıca, çok modlu taşımacılık ve lojistik maliyetlerinin azaltılması gerektiğini belirtti.

CHANGSHA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, dış ticaretin kalitesi ve etkinliğini artırmak için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, birleşik ulusal pazarın gelişimini engelleyen darboğaz ve engellerin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, açıklamalarını Hubei ve Hunan eyaletlerinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında yaptı.

He, Hubei'deki Ezhou ve Xianning ile Hunan'daki Changsha kentlerindeki incelemelerinin ardından sınır ötesi e-ticaret ve yurtdışı depoların inşası da dahil olmak üzere yeni iş modellerinin geliştirilmesine daha fazla destek verilmesini istedi.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, Çin'in dış ticaret sektörünün gelişimini sürdürmek için dış ticaret pazarlarının çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

He, çok modlu taşımacılığın ilerletilmesi, modern lojistik sistemin geliştirilmesinin hızlandırılması ve toplum genelinde lojistik maliyetlerinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

En son bilimsel ve teknolojik devrim ile endüstriyel dönüşüm dalgasına uyum sağlamanın önemine işaret eden He, kilit ve temel teknolojilerde atılımlar yapılması ve kendi kendine yeterli, risk yönetimi daha kolay endüstriyel ve tedarik zincirleri oluşturulması çağrısında bulundu.

He ayrıca, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın (2021-2025) başarıyla tamamlanması ve 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na (2026-2030) sağlam bir başlangıç yapılması için yerel yönetimleri güven oluşturmaya ve işletmelerin karşılaştığı sorunlara doğrudan çözüm üretmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
