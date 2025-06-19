Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng: Çokuluslu Şirketler Çin'de Yatırım Yapmaktan Memnun Kalacak

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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Qingdao'da düzenlenen çokuluslu şirketler zirvesinde yaptığı konuşmada, Çin'in küresel yatırımcılar için güvenli ve umut vadeden bir adres olduğunu belirtti.

QİNGDAO, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, küresel çokuluslu şirketlerin ve girişimcilerin, üst düzey dışa açılmasını kararlılıkla sürdüren Çin'de yatırımda bulunup gelişme sergilemesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen 6. Qingdao Çokuluslu Şirketler Zirvesi'nin açılış töreninde konuşma yaptı.

He, üst düzey dışa açılmayı kararlılıkla ilerleteceklerini, dünya çapında bir iş ortamı yaratacaklarını ve çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleyeceklerini belirtti.

He, aşırı büyük bir iç pazara ve dünyanın en eksiksiz endüstriyel sistemine sahip olan Çin'in güçlü bir ekonomik direnç ve büyüme potansiyeli sergilediğini ve çokuluslu şirketler için ideal, güvenli ve umut vadeden bir yatırım adresi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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