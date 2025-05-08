Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Yetkilisi ile Görüştü

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Yatırım Kurulu Yönetim Konseyi Başkanı Macid El Rumeysi ile bir araya geldi, 7 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)