Çin Başbakan Yardımcısı, Fransa'daki Çin-Abd Ekonomi Görüşmelerinde Çin Heyetine Başkanlık Edecek

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, ABD ile 14-17 Mart tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek ekonomi ve ticaret görüşmelerinin altıncı turunda Çin heyetine başkanlık edecek.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü cuma günkü basın toplantısında, iki tarafın, iki ülke liderlerinin Busan'da gerçekleştirdiği görüşme ve daha önce yaptıkları telefon görüşmesinde varılan önemli mutabakatlar doğrultusunda karşılıklı ilgi alanına giren ekonomi ve ticaret konularını ele alacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua