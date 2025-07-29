Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng: ABD İle Daha Fazla İşbirliği Şart

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'nin Çin ile olan ekonomik ilişkileri güçlendirmesi ve işbirliğini artırması gerektiğini belirtti. Stockholm'de düzenlenen görüşmelerde, iki ülkenin ilişkilerinin küresel ekonomik büyüme açısından önemine değinildi.

STOCKHOLM, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'nin uzlaşıyı artırmaya devam etmek, yanlış anlamaları azaltmak, işbirliğini güçlendirmek, diyalog ve istişareleri daha da derinleştirmek ve daha fazla kazan-kazan sonucu için gayret göstermek üzere Çin ile çalışması gerektiğini söyledi.

He, ABD heyetine başkanlık eden Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile İsveç'in başkenti Stockholm'de pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinin üçüncü turu çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

He, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının, iki ülkenin kendi kalkınma hedeflerine hizmet etmekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel ekonomik büyüme ve istikrara da katkıda bulunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.