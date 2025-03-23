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Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD'li Senatör Daines ile Görüştü

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BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng (sağda) cumartesi günü Beijing'de ABD'li Senatör Steve Daines ile bir araya geldi, 22 Mart 2025. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng (sağda) cumartesi günü Beijing'de ABD'li Senatör Steve Daines ile bir araya geldi, 22 Mart 2025. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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