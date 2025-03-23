Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD'li Senatör Daines ile Görüştü

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng (sağda) cumartesi günü Beijing'de ABD'li Senatör Steve Daines ile bir araya geldi, 22 Mart 2025. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)