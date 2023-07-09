Üye Girişi
Haberler
Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü

Güncel Haberler

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağdan ikinci), Cumartesi günü Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen (soldan üçüncü) ile bir araya geldi, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağdan ikinci), Cumartesi günü Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen (soldan üçüncü) ile bir araya geldi, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title