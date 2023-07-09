Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü
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BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağdan ikinci), Cumartesi günü Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen (soldan üçüncü) ile bir araya geldi, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağdan ikinci), Cumartesi günü Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen (soldan üçüncü) ile bir araya geldi, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel