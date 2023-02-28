Çin Başbakan Yardımcısı, Geleneksel Çin Tıbbının Teşvik Edilmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, halk sağlığının iyileştirilmesi amacıyla Geleneksel Çin Tıbbının daha ileri götürülmesi ve inovasyon ile gelişiminin teşvik edilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, halk sağlığının iyileştirilmesi amacıyla Geleneksel Çin Tıbbının daha ileri götürülmesi ve inovasyon ile gelişiminin teşvik edilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sun, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Kovid-19'la mücadelede Geleneksel Çin Tıbbının rolü, önemli hastalıkların Geleneksel Çin Tıbbı ile tedavisi ve Geleneksel Çin Tıbbı uzmanlığı ve ilaçların uygulanmasına ilişkin bilgi almak amacıyla Çin Tıbbı Bilimleri Akademisi'ne bağlı Guang'anmen Hastanesi'nde gerçekleştirdiği denetim sırasında yaptı.

Sun, son dönemdeki Geleneksel Çin Tıbbı hizmet sisteminin ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve Geleneksel Çin Tıbbı uzmanlarının teşvik edilmesine yönelik çabalar sayesinde Çin'deki halk sağlığı hizmet merkezleri ve kasaba sağlık tesislerinin yüzde 98'inden fazlasının Geleneksel Çin Tıbbı hizmetlerini sunacak hale geldiğini açıkladı.

Sun Geleneksel Çin Tıbbının benzersiz avantajlarının Kovid-19 salgınına meydan okuduğunu, güvenlik ve verimliliğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının sona ermediğini ve insanların halen birçok hastalıkla karşı karşıya olduğunu kaydeden Sun, Geleneksel Çin Tıbbına güvenin sürdürülmesinin, Geleneksel Çin Tıbbı hastanelerindeki özel departmanların kapasite inşasına yönelik ek çabaların, Geleneksel Çin Tıbbı uzmanlarının yetiştirilmesinin ve Geleneksel Çin Tıbbı teknolojisine yönelik araştırmaların önemini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, bölge ve departmanları sağlık çalışanlarına özen göstermeye ve onların gelişimine katkıda bulunarak tıp uygulamaları için uygun ortamı yaratmaya çağırdı.