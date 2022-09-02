Çin Başbakan Yardımcısı, Düşük Karbonlu Enerji Sistemi Kurulmasına Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in düşük karbonlu, güvenli ve etkin bir enerji sisteminin inşasını hızlandırarak enerji arzını daha istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir hale getireceğini söyledi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Han, bu açıklamayı video bağlantısıyla katıldığı 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nun açılış törenindeki konuşmasında yaptı. Han, Çin'in enerji devriminin ilerletilmesinde kayda değer başarılar elde ettiğini ve dünyada sürdürülebilir enerjinin gelişimine önemli katkılar yaptığını söyledi. Han, zengin kömür rezervlerine ve düşük petrol ve doğalgaz arzına sahip olan Çin'in, enerji güvenliğini sağlamak üzere kömürün temiz ve etkin kullanımını teşvik edeceğini ve petrol ve doğalgazın arz kapasitesini artıracağını dile getirdi. Han, ülkenin yeni enerji ve temiz enerjinin geliştirilmesinin yanı sıra yenilebilir enerjinin kullanımının artırılması yoluyla enerji kullanımında yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü hızlandıracağını ifade etti. Han; Çin'in, enerji sektöründe açıklık ve kazan-kazan işbirliğine sahip yeni bir işbirliği modeli inşa etmek üzere diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.