Çin Başbakan Yardımcısı, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri ile Görüştü

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Dünya Meteoroloji Teşkilatı (DMT) Genel Sekreteri Petteri Taalas ile bir araya geldi.

Çarşamba günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede Liu, Çin'in meteoroloji alanında uluslararası işbirliğine büyük önem verdiğini söyledi.

Çin hükümetinin BM'nin "Herkes için Erken Uyarılar" Girişimi'ni aktif şekilde desteklediğini vurgulayan Liu, iletişim ve işbirliğini ilerletmeyi sürdürmek, uluslararası meteoroloji yönetimine derinlemesine dahil olmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa edilmesine katkıda bulunmak için DMT ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Taalas ise Çin'in meteoroloji alanındaki başarılarına övgüde bulunurken DMT'nin meteorolojik işbirliğini ilerletmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.