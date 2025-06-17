Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, St. Petersburg Ekonomik Forumu'na Katılacak

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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 19-21 Haziran tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacak. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ding'in Rus hükümeti tarafından davet edildiği belirtildi.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 19- 21 Haziran tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding'in Rusya Federasyonu hükümeti tarafından davet edildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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