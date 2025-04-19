Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Rusya Enerji Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 18 Nisan 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)