Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Putin ile Bir Araya Geldi

ST. PETERSBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya geldi, 20 Haziran 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)