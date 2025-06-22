Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Putin ile Bir Araya Geldi

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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 20 Haziran 2025 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

ST. PETERSBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya geldi, 20 Haziran 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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