Çin Başbakan Yardımcısı, Goldman Sachs Ceo'su ile Görüştü

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de Goldman Sachs Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Solomon ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding çarşamba günü gerçekleşen görüşmede uzun vadeli pozitif ivmesini sürdüren Çin ekonomisinin, küresel kalkınmanın istikrarlı ve güvenilir itici gücü olmaya devam ettiğini söyledi.

15. Beş Yıllık Plan döneminde yüksek kaliteli kalkınmayı kararlılıkla teşvik edeceklerini, üst düzey dışa açılımı genişleteceklerini ve sürekli olarak devasa boyuttaki pazarlarının potansiyelinin önünü açacaklarını belirten Ding, bu adımların küresel kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracağını ve tüm dünyadaki işletmelere yönelik daha fazla fırsat yaratacağını ifade etti.

Ding, yabancı sermayeli şirketlerin, Çin'in kalkınmasının getirdiği fırsatlardan daha iyi yararlanabilmek için ülkedeki yatırım ve işbirliklerini artırmalarını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Solomon ise Goldman Sachs olarak Çin'in kalkınma beklentileri ve büyüme potansiyeli konusunda iyimser olduklarını ifade etti. Çin pazarındaki varlıklarını derinleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Solomon, ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimine olumlu katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.