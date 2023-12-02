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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Dünya İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu

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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylem Zirvesi'nde, Çin'in temiz ve güzel bir dünya inşa etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Ding, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeledeki katkılarını vurgulayarak, uluslararası işbirliğini teşvik etti ve gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini artırmalarına destek olduğunu ifade etti.

DUBAİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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