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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Dünya İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu

2 Aralık 2023 11:29 Son Güncelleme: 11:31 Abone Ol

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylem Zirvesi'nde, Çin'in temiz ve güzel bir dünya inşa etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Ding, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeledeki katkılarını vurgulayarak, uluslararası işbirliğini teşvik etti ve gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini artırmalarına destek olduğunu ifade etti.