Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'dan Uluslararası Çevre İletişimi Vurgusu

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Uluslararası Çevre ve Kalkınma İşbirliği Konseyi Başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Uluslararası Çevre ve Kalkınma İşbirliği Konseyi'nin 2025 Yılı Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapıyor, 16 Ekim 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)