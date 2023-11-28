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Çin Başbakan Yardımcısı Ding, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

28 Kasım 2023 16:26 Son Güncelleme: 16:28 Abone Ol

ASTANA, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang (soldan üçüncü), Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağdan üçüncü) ile bir araya geldi, 27 Kasım 2023.