Çin Başbakan Yardımcısı: Bae'nin BM İklim Konferansı'na Hazırlık Çabalarını Takdir Ediyoruz

DUBAİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) hazırlanmak için sarf ettiği çabaları takdir ettiklerini belirtti.

DUBAİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) hazırlanmak için sarf ettiği çabaları takdir ettiklerini belirtti.

Dünya İklim Eylemi Zirvesi için Dubai'de bulunan Ding, Perşembe günü BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

İkili ilişkilerin son yıllardaki gelişiminden övgüyle bahseden Ding, iki tarafı karşılıklı siyasi güveni daha da artırmaya, tatbiki işbirliğini güçlendirmeye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni yüksek kalitede ortaklaşa inşa etmeye, ayrıca Çin'in Arap ülkeleriyle ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle işbirliğini hep birlikte yeni bir seviyeye çıkarmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, görüşmede Çin'in Filistin-İsrail meselesine ilişkin tutumunu da ortaya koydu.

Çin'in Filistin-İsrail meselesine ilişkin tutumunun net olduğunu söyleyen Ding, ilgili tüm taraflara derhal ateşkes sağlayıp çatışmaları durdurma, sivilleri koruma ve çatışmanın yayılmasını önleme çağrısında bulundu.

Ding, Çin'in barış ve adaletin yanında durmaya devam edeceğini, Filistin halkının ulusal haklarını korumaya yönelik haklı davasını destekleyeceğini, iki devletli çözümün en kısa sürede uygulanmasını teşvik edeceğini ve Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere çaba sarfedeceğini söyledi.

Başbakan yardımcısı, Çin'in bölgedeki durumu yatıştırmak ve en kısa sürede barış ve huzuru yeniden tesis etmek için BAE ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ise ülkesinin Kovid-19 ile mücadelesinde Çin tarafından sağlanan değerli desteği asla unutmayacağını ve ikili işbirliğinin gelecekte daha büyük başarılar getireceğine inandığını ifade etti.

Filistin'in haklı davasına verdiği güçlü destek ve takındığı adil tutumdan ötürü Çin'e teşekkür eden Muhammed bin Zayid, bölge ve dünyada barış ve kalkınmayı ortaklaşa ilerletmek üzere uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile yakın işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.