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Çin Başbakan Yardımcısı Daha Fazla Çokuluslu Şirketi Çin Pazarına Davet Etti

Çin Başbakan Yardımcısı Daha Fazla Çokuluslu Şirketi Çin Pazarına Davet Etti

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BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng daha fazla çokuluslu şirketi Çin pazarından istifade etmeye, yatırımlarını arttırmaya ve Çin'in ekonomik kalkınması ile eş zamanlı büyümeye davet etti.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng daha fazla çokuluslu şirketi Çin pazarından istifade etmeye, yatırımlarını arttırmaya ve Çin'in ekonomik kalkınması ile eş zamanlı büyümeye davet etti.

He, söz konusu ifadeleri Pazartesi günü video bağlantısıyla katıldığı 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı ve Küresel Tüketim Forumu'nun açılış töreni sırasında kullandı.

He, Çin'in şaşmaz şekilde yüksek standartlı dışa açılma izlediğini, yabancı yatırımlar için piyasaya erişimi daha da kolaylaştırdığını, yasalar uyarınca yabancı yatırımcıların hak ve çıkarlarını koruduğunu ve daha iyi bir iş ortamını desteklediğini söyledi.

He, Çin'in tüketici pazarının büyüklüğünün istikrarlı bir şekilde genişlediğini ve bir üst düzeye çıkma hızının arttığını, öte yandan tüketimin iç talebi genişletmekte ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmede giderek önemli hale geldiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Çin'in iç talebi genişletmek, kaliteli mal ve hizmet tedarikini artırmak, kaliteli tüketici mallarının ithalatını artırmaya devam etmek, yeşil ve düşük karbonlu tüketimini güçlü şekilde teşvik etmek ve ekonomik kalkınmada tüketimin temel rolüne daha fazla önem vermek üzere çok çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Güncel Haberler

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