Çin Başbakan Yardımcısı: Çin, Uluslararası İş Bölümüne Katılmaya Devam Edecek

GUANGZHOU, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in karşılaştırmalı üstünlüklerinden dolayı uluslararası iş bölümüne aktif şekilde katılmaya devam edeceğini söyledi.

Cuma günü video bağlantısıyla katıldığı Kanton Fuarı olarak da bilinen 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın açılış töreninde bir konuşma yapan He, bunun hem Çin'in kendi kalkınmasını kolaylaştıracağını hem de dünyaya fayda sağlayacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı, "Çin Malı" ürünlerle dünyanın dört bir yanındaki insanlara çok sayıda uygun fiyatlı ürün sunulduğunu ve Çin'in süper büyük piyasasının, diğer ülkelerin nitelikli ürünleri için büyük bir pazar alanı oluşturduğunu dile getirdi.

He, Çin'in tüketimin bir üst seviyeye çıkarılması eğilimini izleyeceği ve aktif şekilde ithalatı genişleteceği, endüstriyel dönüşüm ve iyileştirmeyi hızlandıracağı, mal ve hizmet ticaretinin koordineli şekilde gelişimini teşvik edeceği, dış ticaretin iş modelleriyle yenilikleri destekleyeceği ve iç ve uluslararası piyasa ve kaynaklar arasındaki etkileşimi yükselteceği vaadinde bulundu.

Çin'in temel ulusal politikası olan dış dünyaya açılmaya bağlı olduğunu ve karşılıklı fayda sağlayan bir dışa açılma stratejisi izlediğini kaydeden He, ülkenin tüm halklara daha fazla fayda sağlayan açık bir küresel ekonominin inşasını teşvik etme amacında olduğunu vurguladı.

He, Kanton Fuarı'nın Çin'in dünyaya açılması için kilit önemdeki bir pencere ve Çin'in daha fazla dışa açılmasına yardımcı olacak ve dünyanın geri kalanıyla ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirecek önemli bir köprü ve bağ olarak işlev görmeye devam edeceğine inandığını söyledi.