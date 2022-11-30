Çin Başbakan Yardımcısı, Çin-Rusya Enerji İşbirliğini Derinleştirme Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Salı günü katıldığı dördüncü Çin-Rusya Enerji İş Forumu'nun açılış töreninde Çin-Rusya enerji işbirliğini derinleştirme konusunda üç maddelik bir öneri sundu.

Beijing ve Moskova'da çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan Han, enerji güvenliğinin ülkelerin ekonomik kalkınma ve sosyal istikrara kavuşması için önemli bir temel olduğunu söyledi. Yetkili, iki devlet başkanının stratejik rehberliğinde Çin-Rusya enerji işbirliğinin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini ve bir dizi yeni başarıya imza attığını da sözlerine ekledi.

Küresel enerji sisteminin derin değişikliklerden geçtiğini ve sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarının birçok risk ve zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı, Çin'in kaynak koordinasyonunu ve politika desteğini güçlendirmeye, enerji güvenliğini ve arzını sürdürmeye ve insanlar için sıcak bir kış sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Han, Çin ve Rusya'nın, iki devlet başkanının vardığı önemli fikir birliğini uygulaması, daha yakın bir enerji işbirliği ortaklığı kurması ve iki halkın refahını iyileştirmek ve küresel enerji güvenliği ile sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için daha büyük katkılarda bulunması gerektiğini söyledi.

Han, Çin-Rusya enerji işbirliğini derinleştirmek için üç öneride bulundu:

Birincisi, iş ortamını iyileştirmek, enerji ticaretinin sürekli ve istikrarlı gelişimini sağlamak ve büyük projelerde planlı bir şekilde işbirliğini ilerletmek için çaba sarf etmek;

İkincisi, enerji üreticileri, transit ülkeler ve tüketici ülkeler arasında daha fazla koordinasyonu desteklemek, engelsiz uluslararası enerji endüstrisi ve tedarik zincirleri için çalışmak ve küresel enerji piyasasının güvenliğini ve istikrarını korumak.

Üçüncüsü, yeşil ve düşük karbonlu bir küresel enerji yönetişim çerçevesinin oluşturulmasını ve küresel temiz enerji işbirliği ortaklıklarının kurulmasını aktif olarak desteklemek ve iklim değişikliği sorununu ortaklaşa ele almak.

Açılış törenine iki ülkenin ilgili birimlerinin yanı sıra enerji kuruluşları, finans kurumları, araştırma enstitüleri ve sanayi kuruluşlarından 300'den fazla temsilci katıldı.