Çin Başbakan Yardımcısı: Çin, Pratik İşbirliğinde Yeni İlerlemeler Kaydedilmesi İçin Bae ile Birlikte Çalışacak

ABU DABİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunchua, Çin'in ikili tatbiki işbirliğini birlikte yeni ilerlemelere taşımak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

ABU DABİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunchua, Çin'in ikili tatbiki işbirliğini birlikte yeni ilerlemelere taşımak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Hu bu açıklamayı Pazar günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Başbakan Yardımcısı ve Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Hu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a içten selamlarını ilettikten sonra Şeyh Mansur'a Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin büyük başarıları ve önemi hakkında geniş kapsamlı bilgi verdi.

Çin Başbakan Yardımcısı, bu yılın başından beri biraraya gelen veya telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Xi ile Devlet Başkanı Şeyh Muhammed'in iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğini derinleştirme konusunda geniş bir konsensüse vardıklarını belirtti.

Hu, ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve verimli sonuçlar alındığını söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı, iki liderin vardığı konsensüsü harfiyen yerine getirmek için BAE ile çalışmaya istekli olmanın yanı sıra ikili ilişkilerde ve pratik işbirliğinde yeni ilerleme kaydetmek için gayret gösterdiğini kaydetti.

Hu, Çin'in, siyasi karşılıklı güveni pekiştirmek, kalkınma stratejilerinde sinerji oluşturmak, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ileriye taşımak, geleneksel enerji işbirliğini pekiştirmenin yanı sıra yeni ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğini genişletmek, yüksek teknolojide yeni başarılar elde etmek ve Kovid-19 ile pandemisi ile mücadelede işbirliğini daha fazla pekiştirmek için BAE ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Şeyh Mansur ise, BAE'nin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını söyledi.

Şeyh Mansur BAE'nin, Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli zenginleştirmek için, ekonomi ve ticaret, enerji, yatırım, sanayi, bilim ve teknoloji, eğitim, halklar arası değişim ve sağlık hizmetleri alanlarında Çin ile işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra uluslararası ve bölgesel düzeyde iletişim ve koordinasyonu daha da güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.