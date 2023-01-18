Çin Başbakan Yardımcısı: Çin'in Finansal Sistemi İstikrarını Koruyor

DAVOS, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Salı günü İsviçre'nin Davos kasabasında yaptığı açıklamada, Çin'in genel finansal istikrarı korumayı başardığını ve Finansal İstikrar Yasası tasarısını hazırlamakta olduğunu söyledi.

DAVOS, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Salı günü İsviçre'nin Davos kasabasında yaptığı açıklamada, Çin'in genel finansal istikrarı korumayı başardığını ve Finansal İstikrar Yasası tasarısını hazırlamakta olduğunu söyledi.

Liu, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 Yıllık Toplantısı'na hitaben yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektöründeki risklerin üstesinden gelmek için Çin'in beklentileri dengelemeye, makul likidite sağlamaya ve emlak piyasasındaki aşırı ısınmayı gidermek için eskiden getirilen kısıtlamaları gevşetmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı, bu çabalar sayesinde pazardaki arz ve talepte gözle görülür bir iyileşme olduğunu sözlerine ekledi.

Liu, ileriye bakıldığında, Çin'in şehirleşmesinin hala hızla ilerlediğini ve bu süreçte yaratılan muazzam potansiyel talebin gayrimenkul sektörünün gelişimi için güçlü bir destek sağlayacağını söyledi.

Ayrıca başbakan yardımcısı, Çin'in ülke ilerledikçe riskleri ortadan kaldırmak ve finansal istikrarı sürdürmek için yasal güvenceler sağlaması beklenen Finansal İstikrar Yasası tasarısını hazırlamakta olduğunu sözlerine ekledi.